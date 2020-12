Giorgia Meloni a Salvini: «Nessun patto con Pd e M5S, non è il momento di fughe in avanti» (Di domenica 13 dicembre 2020) L’apertura in solitaria con Conte? Per Giorgia Meloni la mossa di Salvini è incomprensibile. «Sono abbastanza stupita. È un momento troppo grave per potersi permettere tatticismi esasperati o fughe in avanti. Serve grande responsabilità, da parte di tutti». Lo dice in una intervista al Corriere della Sera. «Se nasce un nuovo governo», afferma la leader di FdI, «oggi dura tre anni, altro che ponte. Siccome non credo che in questa legislatura si possa immaginare un governo senza Pd, Cinquestelle o Renzi, penso che non abbia molto senso nemmeno parlarne». Meloni a Salvini: non si facciano passi indietro «Trovo un po’ anomalo», spiega Giorgia Meloni, «che – nello stesso giorno in cui noi leader del centrodestra ci sediamo ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 13 dicembre 2020) L’apertura in solitaria con Conte? Perla mossa diè incomprensibile. «Sono abbastanza stupita. È untroppo grave per potersi permettere tatticismi esasperati oin. Serve grande responsabilità, da parte di tutti». Lo dice in una intervista al Corriere della Sera. «Se nasce un nuovo governo», afferma la leader di FdI, «oggi dura tre anni, altro che ponte. Siccome non credo che in questa legislatura si possa immaginare un governo senza Pd, Cinquestelle o Renzi, penso che non abbia molto senso nemmeno parlarne».: non si facciano passi indietro «Trovo un po’ anomalo», spiega, «che – nello stesso giorno in cui noi leader del centrodestra ci sediamo ...

