Covid | Ippolito dello Spallanzani | “Possibile terza ondata”

Covid, il direttore dello Spallanzani Ippolito a Inews24 spiega quali sono le differenze dei vaccini e perché la Gran Bretagna è già avanti. Non c'è nessuna certezza ma la terza ondata non si può escludere. A Inews24 Giuseppe Ippolito, Direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma. I dati sono in miglioramento ma le vittime sono ancora tante. Anche l'incidenza bisettimanale è alta "siamo intorno ai 500 casi per 100.000 abitanti per poter considerare sotto controllo l'epidemia", ha affermato. Non è il momento di abbassare la guardia e per spiegarlo il direttore prende ad esempio i dati della Germania. Con 590 morti la cancelliera Merkel ha chiesto ai tedeschi di rispettare le regole.

