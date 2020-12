Corrado Augias restituisce alla Francia la Legion d’Onore: le motivazioni e i precedenti (Di domenica 13 dicembre 2020) Corrado Augias restituisce alla Francia la massima onorificenza che i transalpini possono concedere: la Legion d’Onore. I motivi della sua decisione e gli illustri precedenti Le novità emerse nelle indagini sulla morte di Claudio Regeni hanno spinto Corrado Augias, il noto giornalista, scrittore, e conduttore televisivo ad una decisione drastica. Riconsegnare all’Ambasciatore di Francia le insegne della Legion d’Onore. Insignito nel 2007 Corrado Augias, 86 anni il prossimo 26 gennaio, nell’ormai lontano 2007 è stato insignito dalla Francia, sua terra di origine, la famiglia è di ... Leggi su ck12 (Di domenica 13 dicembre 2020)la massima onorificenza che i transalpini possono concedere: la. I motivi della sua decisione e gli illustriLe novità emerse nelle indagini sulla morte di Claudio Regeni hanno spinto, il noto giornalista, scrittore, e conduttore televisivo ad una decisione drastica. Riconsegnare all’Ambasciatore dile insegne della. Insignito nel 2007, 86 anni il prossimo 26 gennaio, nell’ormai lontano 2007 è stato insignito d, sua terra di origine, la famiglia è di ...

