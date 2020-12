Classifica Mondiale piloti F1 2020 | Lewis Hamilton campione del Mondo Leclerc 8° | Vettel 13°

Leggi su oasport

(Di domenica 13 dicembre 2020)è ildeldi F1. Il fuoriclasse britannico si è imposto per la settima volta nel corso della sua carriera e ha eguagliato il record di Michael Schumacher. Il pilota della Mercedes ha giganteggiato in lungo e in largo: 11 vittorie (di cui cinque consecutive), un secondo posto, due terzi posti, un quarto, un settimo e una non partecipazione per positività al Covid-19. Questo lo score di, il quale ha avuto la meglio nei confronti del compagno di squadra Valtteri Bottas (vincitore di due gare) e dell’olandese Max Verstappen, terzo con la Red Bull (si è imposto in due Gran Premi). Sergio Perez conclude in quarta posizione con la Racing Point (magnifico trionfatore nel GP del Sakhir), appena davanti alla Renault di Daniel ...