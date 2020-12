Cagliari-Inter in tv e streaming: dove vederla (Di domenica 13 dicembre 2020) I rossoblù di Di Francesco ospitano i nerazzurri di Conte nel lunch match dell’11ª giornata di Serie A: dove vedere Cagliari-Inter La domenica dell’11ª giornata di Serie A si apre con il lunch match della Saregna Arena fra il Cagliari di Eusebio Di Francesco e l’Inter di Antonio Conte, reduce dalla cocente eliminazione in Champions League. Sardi dodicesimi in classifica con 12 punti, milanesi al 3° posto a quota 21. I rossoblù ritrovano Nandez e Simeone, negativizzatisi al Coronavirus e regolarmente convocati per l’impegno casalingo, i nerazzurri non potranno disporre dell’infortunato Arturo Vidal. Cagliari-Inter: la partita si giocherà domenica 13 dicembre 2020 nello scenario della Sardegna Arena di Cagliari, con fischio d’inizio alle ore 12.30. A ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) I rossoblù di Di Francesco ospitano i nerazzurri di Conte nel lunch match dell’11ª giornata di Serie A:vedereLa domenica dell’11ª giornata di Serie A si apre con il lunch match della Saregna Arena fra ildi Eusebio Di Francesco e l’di Antonio Conte, reduce dalla cocente eliminazione in Champions League. Sardi dodicesimi in classifica con 12 punti, milanesi al 3° posto a quota 21. I rossoblù ritrovano Nandez e Simeone, negativizzatisi al Coronavirus e regolarmente convocati per l’impegno casalingo, i nerazzurri non potranno disporre dell’infortunato Arturo Vidal.: la partita si giocherà domenica 13 dicembre 2020 nello scenario della Sardegna Arena di, con fischio d’inizio alle ore 12.30. A ...

