Bisogna prendere a calci nel sedere alcuni dirigenti del ministero della Salute | dice Sileri

AGI - Pierpoalo Sileri ha chiesto le dimissioni del segretario generale del ministero della Salute, Giuseppe Ruocco. Il duro attacco è venuto nel corso di un intervista a 'Non e' l'Arena', durante la quale il viceministro della Salute ha contestato a Ruocco le numerose assenze durante le riunioni del comitato tecnico scientifico e di non aver dato risposte sulla preparazione dei piani pandemici. "La cosa migliore, avendo visto i verbali del cts" ha detto Sileri, "è che si dimetta. Ho fatto diverse domande sui piani pandemici, ed esigo delle risposte". "Il problema" ha aggiunto il viceministro parlando della situazione della sanita', "non è né Speranza, né Sileri, né Zampa, ma sono alcuni ...

