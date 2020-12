Vaccino AstraZeneca, c’è la data: l’annuncio di Di Lorenzo (Di sabato 12 dicembre 2020) Vaccino AstraZeneca, arrivo imminente per il siero: tutte le tappe previste. l’annuncio di Piero Di Lorenzo regala speranza Il Vaccino dell’AstraZeneca contro il Covid è ormai prossimo ad essere pronto.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 12 dicembre 2020), arrivo imminente per il siero: tutte le tappe previste.di Piero Diregala speranza Ildell’contro il Covid è ormai prossimo ad essere pronto.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

lore526 : RT @Adnkronos: #Covid, #DiLorenzo: '#Vaccino AstraZeneca in Italia entro fine gennaio' - globalistIT : - ivl24_it : Di Lorenzo: “Vaccino AstraZeneca in Italia entro fine gennaio” - AlexSalerno10 : @DarioViPu64 @tonyoli8 @matteosalvinimi Però non mettiamo in dubbio l'efficacia dei farmaci. I danni economici di… - emanueleph : RT @ilgiornale: Il ministro della Salute Speranza ha annunciato quando si partirà con le vaccinazioni -