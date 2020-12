Uil, mercoledì il saldo Imu sulle seconde case, spesa media di oltre mille euro con gettito complessivo di quasi 10 miliardi (Di sabato 12 dicembre 2020) L’erario si prepara a incassare poco meno di 10 miliardi di euro con il saldo dell’Imu di mercoledì prossimo portando il gettito complessivo dell’imposta a un soffio dai 20 miliardi di euro. E’ quanto emerge dal rapporto Imu 2020 elaborato dalla Uil. I calcoli tengono conto delle abolizioni di rate decise nel 2020 per alcuni immobili strumentali alla produzione. Saranno chiamati ai versamenti oltre 25 milioni di proprietari di immobili diversi dall’abitazione principale (il 41% sono lavoratori dipendenti e pensionati). ll costo medio complessivo dell’IMU su una «seconda casa», ubicata in un capoluogo di provincia sarà di 1.070 euro medi (535 euro da versare con la rata di dicembre) con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) L’erario si prepara a incassare poco meno di 10dicon ildell’Imu diprossimo portando ildell’imposta a un soffio dai 20di. E’ quanto emerge dal rapporto Imu 2020 elaborato dalla Uil. I calcoli tengono conto delle abolizioni di rate decise nel 2020 per alcuni immobili strumentali alla produzione. Saranno chiamati ai versamenti25 milioni di proprietari di immobili diversi dall’abitazione principale (il 41% sono lavoratori dipendenti e pensionati). ll costo mediodell’IMU su una «seconda casa», ubicata in un capoluogo di provincia sarà di 1.070medi (535da versare con la rata di dicembre) con ...

fattoquotidiano : Uil, mercoledì il saldo Imu sulle seconde case, spesa media di oltre mille euro con gettito complessivo di quasi 10… - fainformazione : Il risultato dell'incontro tra la ministra Dadone e i sindacati dopo lo sciopero di mercoledì della PA Questo il… - fainfoeconomia : Il risultato dell'incontro tra la ministra Dadone e i sindacati dopo lo sciopero di mercoledì della PA Questo il… - SIENANEWS : 'Sicurezza, lavoro, assunzioni'. Viene riassunta in tre parole la protesta odierna dei sindacati Fp Cgil, Cisl Fp,… - FaiCislMessina : RT @FAICISLSicilia: Sit- in di #forestali mercoledì 9 dicembre davanti alla Presidenza della Regione per chiedere una riforma del settore c… -

Ultime Notizie dalla rete : Uil mercoledì Uil, mercoledì il saldo Imu sulle seconde case, spesa media di oltre mille euro con gettito complessivo di… Il Fatto Quotidiano