Torino-Udinese | le formazioni ufficiali

Il Torino ospita l'Udinese e cerca il primo successo casalingo del suo campionato. Giampaolo conferma il 3-5-2 (senza Lukic) e la coppia Zaza-Belotti. Gotti lancia Bonifazi e Deulofeu dal primo minuto. Torino (3-5-2) – Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Rodriguez; Singo, Meite, Rincon, Linetty, Vojvoda; Zaza, Belotti. All.: GiampaoloUdinese (3-5-2) – Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Deulofeu. All.: Gotti

