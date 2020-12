The Wilds, Sophia Ali: "È stato un piacere lavorare con un gruppo di sole donne" (Di sabato 12 dicembre 2020) La nostra video intervista ad alcune protagoniste di The Wilds, la serie Amazon disponibile su Prime Video dall'11 dicembre. Un incidente aereo, un gruppo di persone su un'isola apparentemente deserta. Non è Lost, ma The Wilds, la nuova serie disponibile su Amazon Prime Video a base di intrighi, che si svelano pian piano nel corso della stagione, e sopravvivenza. C'è un senso di minaccia che avvolge le ragazze protagoniste, che devono riuscire a far gruppo nonostante le differenze per superare la difficile prova che aspetta loro. Ne abbiamo parlato con alcune di loro, con Shannon Berry e Sophia Ali, interpreti di Dot e Fatin, oltre che con Erana James e Jenna Clause, che invece portano su schermo Toni e … Leggi su movieplayer (Di sabato 12 dicembre 2020) La nostra video intervista ad alcune protagoniste di The, la serie Amazon disponibile su Prime Video dall'11 dicembre. Un incidente aereo, undi persone su un'isola apparentemente deserta. Non è Lost, ma The, la nuova serie disponibile su Amazon Prime Video a base di intrighi, che si svelano pian piano nel corso della stagione, e sopravvivenza. C'è un senso di minaccia che avvolge le ragazze protagoniste, che devono riuscire a farnonostante le differenze per superare la difficile prova che aspetta loro. Ne abbiamo parlato con alcune di loro, con Shannon Berry eAli, interpreti di Dot e Fatin, oltre che con Erana James e Jenna Clause, che invece portano su schermo Toni e …

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Wilds, Sophia Ali: 'È stato un piacere lavorare con un gruppo di sole donne' - comingsoonit : Un gruppo di ragazze, un’isola deserta e tante domande sul perché le loro vite problematiche siano precipitate all’… - GiuliaSnc : The Wilds, ecco il punto sul primo episodio - brunetti_pier : RT @PrimeVideoIT: Cosa faresti se finissi su un’isola deserta? Scoprilo guardando The Wilds, ora su @PrimeVideoIT - Lagio99 : Sto facendo binge watching di “the wilds“ aiuto non riesco a fermarmi -