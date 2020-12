Stash Fiordispino e la compagna Giulia Belmonte ospiti a ‘Verissimo’ raccontano la scelta del nome della loro prima figlia, l’emozione del parto e rivelano se hanno intenzione di sposarsi (Di sabato 12 dicembre 2020) Nella puntata di Verissimo di oggi, sabato 12 dicembre, è stato primo ospite Stash Fiordispino, cantante e frontman dei The Colors. L’ex pupillo di Maria De Filippi aveva annunciato tempo fa la gravidanza della sua compagna Giulia Belmonte. La lieta notizia si è presto trasformata in una bellissima bambina, dal nome Grace Fiordispino. La padrona di casa Silvia Toffanin, a distanza di poche settimane dalla nascita, ha voluto sapere tutto del momento emozionante del parto e di come il cantante lo abbia vissuto, accanto alla sua compagna. Stash ha voluto subito raccontare un simpatico aneddoto: Durante il parto io cercavo di rallegrare e tranquillizzare Giulia. Ovviamente ... Leggi su isaechia (Di sabato 12 dicembre 2020) Nella puntata di Verissimo di oggi, sabato 12 dicembre, è stato primo ospite, cantante e frontman dei The Colors. L’ex pupillo di Maria De Filippi aveva annunciato tempo fa la gravidanzasua. La lieta notizia si è presto trasformata in una bellissima bambina, dalGrace. La padrona di casa Silvia Toffanin, a distanza di poche settimane dalla nascita, ha voluto sapere tutto del momento emozionante dele di come il cantante lo abbia vissuto, accanto alla suaha voluto subito raccontare un simpatico aneddoto: Durante ilio cercavo di rallegrare e tranquillizzare. Ovviamente ...

