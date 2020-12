Stash e Giulia a Verissimo | tutta l’emozione di essere genitori Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 12 dicembre 2020)ospite a, è la sua prima intervista da papà di Grace e in collegamento c’è la sua. “E’ proprio strano, è una emozione nuova e so che sembra una frase fatta ma fino a quando non diventi genitore non lo capisci”. Confessa di avere riso tanto e pianto poco ma in collegamento c’è la suache confida: “Sono in un vortice di emozioni che non riesco nemmeno a spiegare. Durante la gravidanza provi a immaginare ma poi è totalmente diverso”. La piccola non dorme molto di notte e infatti confessano che sono un po’ zombie durante il giorno.resta a guardarla di notte, guarda la sua compagna e la loro bambina. Un papà da 10 pere ovviamentecanta per lei e sta scoprendo quali sono le sue canzoni preferite, quelle con voce profonda. ...