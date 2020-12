Sassuolo-Benevento 1-0 | neroverdi secondi per una notte

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 12 dicembre 2020) Ilbatte il1-0 nella gara che apre l`11a giornata di Serie A. Gara di sofferenza per i, che passano all`8` con Berardi su rigore ma restano in dieci dal 49` per l`espulsione di Haraslin (brutto fallo su Letizia). L`assedio dei sanniti con l`uomo in più, però, è inconcludente: la squadra di De Zerbi ritrova vittoria e momentaneo secondo posto, a quella di Filippo Inzaghi restano solo i rimpianti.Risultati:1-0, sabato 12/12 ore 15 Crotone-Spezia, ore 18 Torino-Udinese, ore 20.45 Lazio-Verona, domenica 13/12 ore 12.30 Cagliari-Inter, ore 15 Atalanta-Fiorentina, Bologna-Roma, Napoli-Sampdoria, ore 18 Genoa-Juventus, ore 20.45 Milan-ParmaClassifica: Milan 26,22, Inter 21, Napoli, Juventus 20, Roma 18, Lazio 17, Verona 16, Atalanta ...