Renzi è il miglior alleato di Salvini. Pastorino (LeU): “Atteggiamento inspiegabile se non con retropensieri” (Di sabato 12 dicembre 2020) Onorevole Luca Pastorino (Leu) quanto è reale la situazione di difficoltà in cui sembra navigare l’esecutivo? “Il governo è in difficoltà perché la situazione è quella che è. I tempi sono stretti e ci sono questioni importanti, dalla legge di Bilancio ai Ristori, che richiedono riflessione. Ma c’è un abisso tra quello che dice Renzi al Pais, con la minaccia di far cadere il governo, e il lavoro che si fa in Parlamento. Ovviamente ci sono differenze tra i temi che portano avanti le forze politiche, vedi la patrimoniale, ma c’è anche tanta voglia di convergenza. Non la farei così drammatica. Poi c’è Renzi che fa Renzi”. Renzi pone pure questioni di merito oltre che di metodo sul Recovery plan che sembrano condivise da altri partiti. “Sono d’accordo che sia ingiusto bypassare il Parlamento. Domani ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 12 dicembre 2020) Onorevole Luca(Leu) quanto è reale la situazione di difficoltà in cui sembra navigare l’esecutivo? “Il governo è in difficoltà perché la situazione è quella che è. I tempi sono stretti e ci sono questioni importanti, dalla legge di Bilancio ai Ristori, che richiedono riflessione. Ma c’è un abisso tra quello che diceal Pais, con la minaccia di far cadere il governo, e il lavoro che si fa in Parlamento. Ovviamente ci sono differenze tra i temi che portano avanti le forze politiche, vedi la patrimoniale, ma c’è anche tanta voglia di convergenza. Non la farei così drammatica. Poi c’èche fa”.pone pure questioni di merito oltre che di metodo sul Recovery plan che sembrano condivise da altri partiti. “Sono d’accordo che sia ingiusto bypassare il Parlamento. Domani ...

