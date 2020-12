Previsioni meteo 13 dicembre: tornano alta pressione e sole al nord, rovesci al centro-sud (Di sabato 12 dicembre 2020) Il ritorno dell’alta pressione favorirà l’allontanamento del maltempo dal nord Italia anche se persisteranno rovesci localizzati, foschie e nevicate al centro-nord. Maltempo più intenso al sud. L’emergenza maltempo non può ancora dirsi del tutto passata. Le perturbazioni infatti si attarderanno nelle regioni meridionali e su quelle del medio Adriatico anche per la giornata di domenica 13 dicembre con piogge previste su Basilicata, Calabria, Puglia, Abruzzo e le aree settentrionali della Sicilia dove potrebbero verificarsi anche temporali. Da segnalare anche la possibilità di mareggiate che potrebero interessare diverse località costiere al sud mentre la neve cadrà sull’Appennino meridionale dai 1500 metri in su. Durante la giornata i fenomeni più intensi dovrebbero ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 12 dicembre 2020) Il ritorno dell’favorirà l’allontanamento del maltempo dalItalia anche se persisterannolocalizzati, foschie e nevicate al. Maltempo più intenso al sud. L’emergenza maltempo non può ancora dirsi del tutto passata. Le perturbazioni infatti si attarderanno nelle regioni meridionali e su quelle del medio Adriatico anche per la giornata di domenica 13con piogge previste su Basilicata, Calabria, Puglia, Abruzzo e le aree settentrionali della Sicilia dove potrebbero verificarsi anche temporali. Da segnalare anche la possibilità di mareggiate che potrebero interessare diverse località costiere al sud mentre la neve cadrà sull’Appennino meridionale dai 1500 metri in su. Durante la giornata i fenomeni più intensi dovrebbero ...

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni meteo Meteo: NEVE, è in arrivo un altro CARICO fino a BASSA QUOTA! Tutte le ZONE coinvolte nei PROSSIMI GIORNI iLMeteo.it Meteo Asti: variabile sabato, bel tempo domenica, nebbie lunedì

Aggiornamento previsioni meteo Asti, sabato, 12 dicembre: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, ...

Allerta meteo al Sud, Sicilia e Calabria sorvegliate speciali

ROMA – Una nuova perturbazione in arrivo sull’Italia porterà nelle prossime ore piogge, temporali e venti forti sulle regioni meridionali, specie sui settori tirreni e ionici. Sulla base delle previsi ...

