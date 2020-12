Pillole “miracolose” contro il Covid sequestrate a Napoli: arrivavano dalla Cina senza permessi (Di sabato 12 dicembre 2020) sequestrate dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli 144 confezioni di farmaci provenienti dalla Cina “spacciati” come cura anti-Covid. In particolare, i finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano sono intervenuti nel quartiere Gianturco, rinvenendo nel negozio di un parrucchiere di origine cinese le 144 confezioni contenenti complessivamente 3.456 Pillole commercializzate senza alcuna autorizzazione e con istruzioni e scritte esclusivamente in lingua cinese. Sul sito ufficiale del produttore dei mediCinali sequestrati inoltre è riportato che questi sono compresi nella lista dei farmaci raccomandanti contro il Coronavirus dalla Commissione Medica Nazionale Cinese; gli stessi, secondo la rivista ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 dicembre 2020)dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di144 confezioni di farmaci provenienti“spacciati” come cura anti-. In particolare, i finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano sono intervenuti nel quartiere Gianturco, rinvenendo nel negozio di un parrucchiere di origine cinese le 144 confezioni contenenti complessivamente 3.456commercializzatealcuna autorizzazione e con istruzioni e scritte esclusivamente in lingua cinese. Sul sito ufficiale del produttore dei medili sequestrati inoltre è riportato che questi sono compresi nella lista dei farmaci raccomandantiil CoronavirusCommissione Medica Nazionale Cinese; gli stessi, secondo la rivista ...

zazoomblog : Pillole “miracolose” contro il Covid sequestrate a Napoli: arrivavano dalla Cina senza permessi - #Pillole #“mirac… - AngeloBraga2 : @Twittytwitty17 @stefaniaconti @AnesteTista @Linus2k @__House_MD @TramontiE Non ho letto ancora studi, come sempre… - enzo_conte79 : Comprate le pomate per allungare il pene, pillole per dimagrire da indubbia provenienza, creme miracolose che non f… - AscoltaNCretino : @M49liberorso Non sai la novità, Pfizer in omaggio cpl vaccino regalerà anche una confezione delle su miracolose pi… -