Paolo Rossi i funerali a Vincenza: feretro portato a spalla dagli azzurri del Mundial (Di sabato 12 dicembre 2020) Sono quasi al termine nel Duomo di Vicenza i funerali di Paolo Rossi. Lo aveva chiesto esplicitamente l'ex calciatore. Il feretro del campione scomparso lo scorso mercoledì è stato portato a spalla dagli ex compagni della Nazionale. In prima fila gli eroi di quel Mondiale: Antonio Cabrini, Marco Tardelli, Giancarlo Antognoni e Fulvio Collovati. All'esterno i cori della gente comune giunta per dare l'estremo saluto all'uomo che ha fatto sognare l'Italia. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha deposto una maglia azzurra della nazionale italiana con il numero 20 sulla bara di Rossi, davanti all'altare del Duomo di Vicenza. Tra i momenti forse più strazianti: la moglie Federica e le bimbe del campione che si sono inchinate davanti al ...

