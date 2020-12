Napoli, maxi sequestro di hashish: arrestato un 46enne (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato in via Miano un uomo a bordo di un’auto trovandolo in possesso di 30 panetti di hashish del peso di circa 20 kg. Inoltre, presso la sua abitazione, hanno rinvenuto altri 12 panetti della stessa sostanza del peso di circa 1,2 kg, 7 bustine contenenti 380 grammi di cocaina, 4 buste con 1,4 kg circa di marijuana, un bilancino e diverso materiale per il confezionamento della droga. Infine, occultati nel garage, vi erano 45 ulteriori panetti di hashish del peso di circa 6,7 kg, una busta contenente 830 grammi di sostanza da taglio, 7 cartucce cal. 45 e due rilevatori di microspie. Vincenzo Schisano, 46enne napoletano con precedenti di polizia, è stato ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato in via Miano un uomo a bordo di un’auto trovandolo in possesso di 30 panetti didel peso di circa 20 kg. Inoltre, presso la sua abitazione, hanno rinvenuto altri 12 panetti della stessa sostanza del peso di circa 1,2 kg, 7 bustine contenenti 380 grammi di cocaina, 4 buste con 1,4 kg circa di marijuana, un bilancino e diverso materiale per il confezionamento della droga. Infine, occultati nel garage, vi erano 45 ulteriori panetti didel peso di circa 6,7 kg, una busta contenente 830 grammi di sostanza da taglio, 7 cartucce cal. 45 e due rilevatori di microspie. Vincenzo Schisano,napoletano con precedenti di polizia, è stato ...

