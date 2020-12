Marito e moglie con il Covid festeggiano in ospedale i 41 anni di matrimonio (Di sabato 12 dicembre 2020) AGI - Sono stati ricoverati a pochi giorni di distanza uno dall'altra, prima lei e poi lui. Entrambi affetti dal Covid-19 e con problemi respiratori legati ad una polmonite. La loro casa è diventata l'ospedale “Pugliese” di Catanzaro, nelle stanze del reparto destinato al coronavirus. E' la storia di Marito e moglie, residenti nel Catanzarese, che si sono trovati a condividere questa brutta disavventura a pochi giorni da una data importante per loro: il 41esimo anniversario del loro matrimonio. La casualità, ma anche l'attenzione del personale dell'ospedale, ha voluto che Marito e moglie venissero ospitati in due stanze adiacenti del reparto, consentendo un minimo di rapporti che sono tornati utili per affrontare l'isolamento e i momenti difficili ... Leggi su agi (Di sabato 12 dicembre 2020) AGI - Sono stati ricoverati a pochi giorni di distanza uno dall'altra, prima lei e poi lui. Entrambi affetti dal Covid-19 e con problemi respiratori legati ad una polmonite. La loro casa è diventata l'“Pugliese” di Catanzaro, nelle stanze del reparto destinato al coronavirus. E' la storia di, residenti nel Catanzarese, che si sono trovati a condividere questa brutta disavventura a pochi giorni da una data importante per loro: il 41esimoversario del loro. La casualità, ma anche l'attenzione del personale dell', ha voluto chevenissero ospitati in due stanze adiacenti del reparto, consentendo un minimo di rapporti che sono tornati utili per affrontare l'isolamento e i momenti difficili ...

Tg3web : Ancora una donna uccisa per mano del marito. È accaduto a Pesaro dove un uomo appena uscito dal carcere ha colpito… - sulsitodisimone : Marito e moglie con il Covid festeggiano in ospedale i 41 anni di matrimonio - pellegrino_fra : @nicolettagiust1 @AurelianoStingi @marco_heffler Il riferimento di @AurelianoStingi non era sessista. Purtroppo spe… - Marko_Morandi : RT @BarbaraRaval: ACCIDENTI. So che la moglie di un personaggio Pres. di ente di diritto pubblico di attività regolatoria ha avuto il #Covi… - UbertoGandolfi : Minacce di morte, angherie e botte: due anni all’ex marito che maltrattava la moglie -

Ultime Notizie dalla rete : Marito moglie Marito e moglie con il Covid festeggiano in ospedale i 41 anni di matrimonio AGI - Agenzia Italia Pedone perde la vita: investito da un uomo ubriaco alla guida

Investito da un’auto mentre attraversava la strada e trascinato per una cinquantina di metri e infine sbalzato sulla corsia opposta: un giovane di 28 anni e’... Attualità3 anni fa Tenta di sgozzare la ...

Minacce di morte, angherie e botte: due anni all’ex marito che maltrattava la moglie

VERBANIA - 12-12-2020 -- Da moglie sottomessa a donna maltrattata. È stata una presa di coscienza, iniziata coi primi consulti allo Sportello donna e sfociata nella decisione di separarsi e di denu ...

Investito da un’auto mentre attraversava la strada e trascinato per una cinquantina di metri e infine sbalzato sulla corsia opposta: un giovane di 28 anni e’... Attualità3 anni fa Tenta di sgozzare la ...VERBANIA - 12-12-2020 -- Da moglie sottomessa a donna maltrattata. È stata una presa di coscienza, iniziata coi primi consulti allo Sportello donna e sfociata nella decisione di separarsi e di denu ...