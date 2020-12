LIVE Sci di fondo, Sprint Davos in DIRETTA: Scardoni in semifinale! Federico Pellegrino: caccia al podio! (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59: Scatta tra poco la quarta batteria femminile con Urevc (Slo), Matsokina (Rus), Skinder (Pol), Swirbul (Usa), Meier (Sui), Herrmann (Ger) 13.58: CE LA FA LUCIA Scardoni!!! Gran finale dell’azzurra che riesce a scavalcare le rivali (era terza) e chiude al secondo posto alle spalle della statunitense Kern 13.55: Al via la terza batteria femminile con Diggins (Usa), Kern (Usa), Scardoni (Ita), Eiduka (Lat), Krehl (Ger), Mekryukova (Rus) 13.52: Vince Lampic controllando nel finale davanti alla statunitense Brennan, terzo posto per Sorina che toglie il potenziale posto in semifinale a Brocard 13.51: Lampic fa l’andatura nel primo giro 13.49: Al via la seconda batteria con Janatova (Cze), Lampic (Slo), Brennan (Usa), Sorina (Rus), Unterweger (Aut), Hennig (Ger) 13.48: Se ne ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.59: Scatta tra poco la quarta batteria femminile con Urevc (Slo), Matsokina (Rus), Skinder (Pol), Swirbul (Usa), Meier (Sui), Herrmann (Ger) 13.58: CE LA FA LUCIA!!! Gran finale dell’azzurra che riesce a scavalcare le rivali (era terza) e chiude al secondo posto alle spalle della statunitense Kern 13.55: Al via la terza batteria femminile con Diggins (Usa), Kern (Usa),(Ita), Eiduka (Lat), Krehl (Ger), Mekryukova (Rus) 13.52: Vince Lampic controllando nel finale davanti alla statunitense Brennan, terzo posto per Sorina che toglie il potenziale posto in semifinale a Brocard 13.51: Lampic fa l’andatura nel primo giro 13.49: Al via la seconda batteria con Janatova (Cze), Lampic (Slo), Brennan (Usa), Sorina (Rus), Unterweger (Aut), Hennig (Ger) 13.48: Se ne ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova discesa Val d'Isere DIRETTA: Dominik Paris nascosto. Marsaglia: “Mi sento bene” - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG d'Isere in DIRETTA: bentornato, Dominik Paris! Innerhofer mina vagante - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG d'Isere in DIRETTA: Innerhofer top10, Dominik Paris convince - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Courchevel in DIRETTA: Federica Brignone prova la rimonta! - #alpino #Gigante #Courchevel… - MarioGiunta : Super Weekend! Dalle 15 alle 18 per seguire: Tecca e Marinozzi in studio ?? Live Crotone-Spezia ?? Pre Torino-Udin… -