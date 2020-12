Legnano in lutto: morto Peo Albini della libreria Nuova Terra (Di sabato 12 dicembre 2020) Legnano (Milano), 12 dicembre 2020 - Sarà un Natale diverso per moltissimi appassionati di lettura. Peo Albini, storico volto della libreria Nuova Terra, è morto nella sua casa di Oggiona Santo ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 12 dicembre 2020)(Milano), 12 dicembre 2020 - Sarà un Natale diverso per moltissimi appassionati di lettura. Peo, storico volto, ènella sua casa di Oggiona Santo ...

rep_milano : Il dottor Flavio Bison, 251° medico morto per Covid: il lutto a Legnano e Arconate dove era conosciuto e amato [di… - rep_milano : Il dottor Flavio Bison, 251° medico morto per Covid: il lutto a Legnano e Arconate dove era conosciuto e amato [di… - alcinx : RT @rep_milano: Il dottor Flavio Biason, 251° medico morto per Covid: il lutto a Legnano e Arconate dove era conosciuto e amato [di Lucia L… - LenzReuven : RT @rep_milano: Il dottor Flavio Biason, 251° medico morto per Covid: il lutto a Legnano e Arconate dove era conosciuto e amato [di Lucia L… - rep_milano : Il dottor Flavio Biason, 251° medico morto per Covid: il lutto a Legnano e Arconate dove era conosciuto e amato [di… -

Ultime Notizie dalla rete : Legnano lutto Legnano in lutto: morto Peo Albini della libreria Nuova Terra IL GIORNO Addio a Peo Albini, storico libraio di Legnano e fervido promotore di cultura

Lo storico librario legnanese Peo Albini è morto la scorsa notte per un arresto cardiaco nella sua casa a Oggiona Santo Stefano, dove viveva con la moglie, Fiorella-legnano albini libreria lutto ...

Lutto per Peo Albini, titolare della libreria Nuova Terra

Uomo di cultura, aveva saputo creare in città un angolo particolarmente apprezzato dagli amanti della lettura ma an che per tutti coloro che volevano apprezzare le sue qualità umane.

Lo storico librario legnanese Peo Albini è morto la scorsa notte per un arresto cardiaco nella sua casa a Oggiona Santo Stefano, dove viveva con la moglie, Fiorella-legnano albini libreria lutto ...Uomo di cultura, aveva saputo creare in città un angolo particolarmente apprezzato dagli amanti della lettura ma an che per tutti coloro che volevano apprezzare le sue qualità umane.