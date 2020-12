Koeman tifoso del Real per una notte: “Meglio un k.o. dell’Atletico nel derby” (Di sabato 12 dicembre 2020) In casa Barcellona non tira un'aria piacevole. La disfatta in Champions League contro la Juventus è stata durissima e rischia di lasciare pesanti strascichi dal punto di vista psicologico tra i catalani. Ora non resta che cercare di ripartire dal campionato, provando a rosicchiare punti alle squadre di vertice. In questo senso diventa cruciale il risultato del derby di Madrid tra Real e Atletico. I Colchoneros vogliono provare ad allungare, ma i Blancos non intendono lasciar altri punti per strada e con una vittoria accorcerebbero le distanze.caption id="attachment 1011793" align="alignnone" width="1024" Koeman, Getty Images/captionPREFERENZADunque quale risultato può aiutare il Barcellona? Meglio una vittoria del Real che precede i catalani o uno stop dei primi della classe? Il tecnico del Barça Ronald Koeman non ha ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 dicembre 2020) In casa Barcellona non tira un'aria piacevole. La disfatta in Champions League contro la Juventus è stata durissima e rischia di lasciare pesanti strascichi dal punto di vista psicologico tra i catalani. Ora non resta che cercare di ripartire dal campionato, provando a rosicchiare punti alle squadre di vertice. In questo senso diventa cruciale il risultato del derby di Madrid trae Atletico. I Colchoneros vogliono provare ad allungare, ma i Blancos non intendono lasciar altri punti per strada e con una vittoria accorcerebbero le distanze.caption id="attachment 1011793" align="alignnone" width="1024", Getty Images/captionPREFERENZADunque quale risultato può aiutare il Barcellona? Meglio una vittoria delche precede i catalani o uno stop dei primi della classe? Il tecnico del Barça Ronaldnon ha ...

