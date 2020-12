Inzaghi: 'La Champions ci porta via punti. Manchiamo di lucidità' (Di domenica 13 dicembre 2020) ROMA - La Lazio si ferma ancora in campionato. Il Verona vince all'Olimpico 2-1, i biancocelesti non riescono a trovare continuità. Il tecnico Simone Inzaghi, nel post partita ai microfoni di Dazn, ha ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 13 dicembre 2020) ROMA - La Lazio si ferma ancora in campionato. Il Verona vince all'Olimpico 2-1, i biancocelesti non riescono a trovare continuità. Il tecnico Simone, nel post partita ai microfoni di Dazn, ha ...

GoalItalia : Da Simone Inzaghi a Simone Inzaghi ? La #Lazio è agli ottavi di Champions 20 anni dopo ?? - OptaPaolo : 3 - Ciro #Immobile è solo il terzo giocatore italiano a segnare in tutte le sue prime quattro presenze stagionali i… - siciliafeed : Champions, Lazio: Inzaghi “Bayern per noi deve essere stimolo” - infoitsport : Champions, Lazio: Inzaghi 'Bayern per noi deve essere stimolo' - infoitsport : CHAMPIONS - Lazio, Inzaghi: 'Il Bayern per noi deve essere uno stimolo' -