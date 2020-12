Ilary Blasi schernisce Barbara D’Urso | “Ha un look da si salvi chi può”

(Di sabato 12 dicembre 2020) Farà certamente discutere il nuovo format lanciato dasul proprio profilo Instagram “Fashion or Trashion”. La moglie di Totti infatti, insieme alla beauty coach Brigitte Valesch, il make up artist Claudio Noto, la hair stylist Alessia Solidani e l’appassionata di moda, nonché sorella della conduttrice, Melory. Nell’ultima puntata ad essere presa di mira è stata, definita: ““una star che ha unda sichi può, ma noi non possiamo salvarci perché lei invade tutti i giorni le nostre case”. Cosa ne penserà la conduttrice di Pomeriggio 5? SportFace.

