Grande Fratello Vip, è guerra tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini – VIDEO (Di sabato 12 dicembre 2020) Puntata piena di novità al Grande Fratello Vip. Selvaggia Roma, a sorpresa, è stata la meno votata dagli spettatori e per questo motivo è stata eliminata dal gioco. Salvi invece Stefania Orlando, Giacomo Urtis e Andrea Zelletta. Successivamente Alfonso Signorini ha fatto entrare in casa i tre nuovi concorrenti, già annunciati nella scorsa puntata: stiamo parlando di Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini. Proprio quest'ultima è stata la concorrente della serata che sin da subito ha scombinato le carte in tavola ed ha generato forti discussioni. La ragazza è stata protagonista di un siparietto con Cristiano Malgioglio divenuto immediatamente virale. View this post on Instagram A post shared by Trash Italiano (@trash italiano) Ma poco dopo è scoppiato il caos, ...

