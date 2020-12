GFVip 5, lite furiosa nella notte tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini: volano parole grosse (Di sabato 12 dicembre 2020) Durante la puntata di ieri, 11 Dicembre 2020, del Grande Fratello Vip ci sono stati dei nuovi ingressi. Uno in particolare ha immediatamente scosso gli equilibri della casa e stiamo parlando di quello dell’influencer Sonia Lorenzini. La donna non ha un buon rapporto con Tommaso Zorzi e la tensione tra di loro era palpabile già durante la diretta. nella notte poi, una volta salutato Alfonso Signorini e il pubblico di Canale 5, tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzin si è scatenata una terribile lite. Saranno loro sicuramente i protagonisti di questo GFVip 5. Il violento scontro ha preoccupato anche gli altri coinquilini, i quali sono intervenuto immediatamente per calmare gli animi. Leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di sabato 12 dicembre 2020) Durante la puntata di ieri, 11 Dicembre 2020, del Grande Fratello Vip ci sono stati dei nuovi ingressi. Uno in particolare ha immediatamente scosso gli equilibri della casa e stiamo parlando di quello dell’influencer. La donna non ha un buon rapporto cone la tensione tra di loro era palpabile già durante la diretta.poi, una volta salutato Alfonso Signorini e il pubblico di Canale 5, traLorenzin si è scatenata una terribile. Saranno loro sicuramente i protagonisti di questo5. Il violento scontro ha preoccupato anche gli altri coinquilini, i quali sono intervenuto immediatamente per calmare gli animi. Leggi anche ...

trash_italiano : MI AMMAZZA PENSARE CHE SONIA LORENZINI SIA LI DENTRO SOLO PER FARE UNA LITE STORICA CON TOMMASO. GIÀ SU MEDIASET EX… - GrandeFratello : Sembrava uno scherzo innocente... si è trasformato in una vera e propria lite. La distanza tra Dayane ed il resto d… - ahahahahaha58 : Ho ritrovato il video della lite tra Tommaso e la fidanzata di Monte di cui pochi giorni fa facevano riferimento To… - zorzandost4n : RT @distintamente_: Tommaso bloccato qualche anno fa da very inutil people per una lite MA LO CAPITE CHE PERSONAGGIO MERAVIGLIOSO È? ?? #GFV… - alegianaroli : RT @trash_italiano: MI AMMAZZA PENSARE CHE SONIA LORENZINI SIA LI DENTRO SOLO PER FARE UNA LITE STORICA CON TOMMASO. GIÀ SU MEDIASET EXTRA… -