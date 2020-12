Furoshiki natalizio | cos’è | la sua origine e tante idee da provare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 12 dicembre 2020): ispirazioni per impacchettare i regali di Natale con tanta originalità! Prima di tutto, dobbiamo precisareile qual è la sua storia. Questo termine, in giapponese, significa “piegatura da bagno” poiché indicava la pratica di piegare i vestiti nei bagni pubblici. Questa piegatura è diventata man a mano una vera arte. Oggi si utilizza un canovaccio, una stoffa o qualsiasi altro tessuto per impacchettare infiniti oggetti: piatti, vestiti, regali e molto altro. Questi tessuti vengono chiusi grazie ad un nodo, super resistente e che ne protegge il contenuto. Non solo, si possono realizzare anche delle vere e proprie borse, comode per andare in giro, per un picnic o per andare a fare semplicemente un po’ di spesa. Questo tecnica giapponese ha conquistato il cuore di milioni di persone e, ...