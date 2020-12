Frank Sinatra | la leggenda di “The Voice”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 12 dicembre 2020) Era il 12 dicembre del 1915 e ad Hoboken, in New Jersey, veniva data alla luce una delle voci più incredibili della storia della musica: quella di. Autore, cantante, attore e conduttore televisivo: ladi The Voice durante la sua vita ha esplorato ogni forma d’arte esistente, vincendo anche un Oscar nel 1954 come Miglior attore non protagonista. Talento e passione: ecco ciò che lo contraddistingueva. Un connubio di arte, duro lavoro, voglia di fare e curiosità. Difficile che, con queste premesse, ilrionon sarebbe diventato una punta di diamante nel panorama artistico mondiale. E oggi, per festeggiarlo, a noi piacerebbe ripercorrere la sua carriera da cantante, ascoltando i brani più importanti e toccanti da lui composti e cantandoli ...