Francesco Oppini Cristina Tomasini? Adesso convivenza e un figlio | e su Zorzi

GrandeFratello : 'Io sono fuori che ti aspetto a prescindere: un amico sta ancora più vicino a te. Sono tuo amico a prescindere da t… - mattino5 : Il dolce risveglio di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini in diretta dalla casa del #GFVIP #Mattino5 - _aaanto_ : RT @ontherisingmoon: I nostri pensieri (e quelli di Tommaso sicuramente) su Francesco Oppini ieri sera: #gfvip - aboutme____38 : RT @ontherisingmoon: I nostri pensieri (e quelli di Tommaso sicuramente) su Francesco Oppini ieri sera: #gfvip - wowchecauldu : RT @ontherisingmoon: I nostri pensieri (e quelli di Tommaso sicuramente) su Francesco Oppini ieri sera: #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Oppini

Francesco Oppini è uscito repentinamente dalla Casa del Grande Fratello Vip, nonostante fosse uno dei concorrenti più apprezzati dal pubblico. Il figlio di Alba Parietti, come rivelato dal padre Franc ...Pupo, confessione choc al GFVip: «Anche io da giovane mi sono infatuato di un uomo. Ho scritto una canzone per lui». L’amore non corrisposto di Tommaso Zorzi nei confronti ...