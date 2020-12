Francesco Bettuzzi parla di Elisabetta Gregoraci e Magli: “Ha sbagliato” (Di sabato 12 dicembre 2020) Appena uscita dalla casa del GF Vip Elisabetta Gregoraci ha ammesso di essere stata insieme a Francesco Bettuzzi, mentre ha attaccato duramente Mino Magli (che aveva fatto delle dichiarazioni davvero pesanti sul suo conto). In difesa della sua ex è intervenuto proprio Bettuzzi, che dal suo profilo Instagram ha detto che Magli ha sbagliato a fare certe affermazioni. “Cosa penso di quello che Elisabetta Gregoraci ha detto di me e lei una volta uscita dalla casa del GF Vip? Credo che abbia detto una grande verità. Ovviamente non provo più gelosia. A mio modestissimo parere quando finisce un rapporto finisce anche l’amore. Detto questo finisce anche la gelosia. A chi mi critica perché parlo di lei dico che devono collegare il cervello ... Leggi su biccy (Di sabato 12 dicembre 2020) Appena uscita dalla casa del GF Vipha ammesso di essere stata insieme a, mentre ha attaccato duramente Mino(che aveva fatto delle dichiarazioni davvero pesanti sul suo conto). In difesa della sua ex è intervenuto proprio, che dal suo profilo Instagram ha detto cheha sbagliato a fare certe affermazioni. “Cosa penso di quello cheha detto di me e lei una volta uscita dalla casa del GF Vip? Credo che abbia detto una grande verità. Ovviamente non provo più gelosia. A mio modestissimo parere quando finisce un rapporto finisce anche l’amore. Detto questo finisce anche la gelosia. A chi mi critica perché parlo di lei dico che devono collegare il cervello ...

