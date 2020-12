Formula E, Nico Müller confermato in Dragon/Penske (Di sabato 12 dicembre 2020) Nico Müller è stato confermato nel team Dragon/Penske Autosport come pilota ufficiale per la Season 7 di Formula E. Il 28enne pilota tedesco aveva già partecipato al campionato elettrico nella stagione 2019-2020, disputando tutti i round della stagione. Müller affiancherà Sette Camara in Dragon/Penske Il team Dragon/Penske Autosport è l’ultimo team ad annunciare il line up completo per la Season 7. Dopo la conferma di Sergio Sette Camara la scuderia statunitense ha rinnovato il contratto per il 2020-21 in Formula E anche a Nico Müller. Il pilota svizzero, dopo una stagione di apprendistato, dove non è andato oltre la dodicesima posizione di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 dicembre 2020)è statonel teamAutosport come pilota ufficiale per la Season 7 diE. Il 28enne pilota tedesco aveva già partecipato al campionato elettrico nella stagione 2019-2020, disputando tutti i round della stagione.affiancherà Sette Camara inIl teamAutosport è l’ultimo team ad annunciare il line up completo per la Season 7. Dopo la conferma di Sergio Sette Camara la scuderia statunitense ha rinnovato il contratto per il 2020-21 inE anche a. Il pilota svizzero, dopo una stagione di apprendistato, dove non è andato oltre la dodicesima posizione di ...

Il pilota svizzero Nico Müller è stato confermato nel team Dragon/Penske Autosport come pilota ufficiale per la Season 7 di Formula E.

Il pilota svizzero Nico Müller è stato confermato nel team Dragon/Penske Autosport come pilota ufficiale per la Season 7 di Formula E.