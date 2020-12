Festa di Natale Una Serata per Telethon/ Diretta e ospiti: l'augurio di Insinna per.. (Di domenica 13 dicembre 2020) Festa di Natale, Una Serata per Telethon: Gigi D'Alessio, Nek, Flavio Insinna, Serena Rossi, Eleonora Daniele e tanti altri vip per la sereta di solidarietà. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 13 dicembre 2020)di, Unaper: Gigi D'Alessio, Nek, Flavio, Serena Rossi, Eleonora Daniele e tanti altri vip per la sereta di solidarietà.

Ultime Notizie dalla rete : Festa Natale Coronavirus, feste di Natale: dai ricongiungimenti alle seconde case, cosa si può fare e cosa no Il Sole 24 ORE Un assembramento di pupazzi

«Sarà un Natale particolare, dove dovremo evitare tanti contatti umani; ci dobbiamo perciò accontentare di questi assembramenti assolutamente non pericolosi!». È il simpatico messaggio che Tommaso Gua ...

Contagi, «l’incidenza dei casi oltre ogni limite»

AL CENTRODESTRA, soprattutto per le polemiche sollevate riguardo i confini tra comuni invalicabili durante le feste di Natale, risponde il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia: «È una ...

