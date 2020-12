F1 | Carlos Sainz | “Siamo vicini ai migliori e proveremo a fare bene | poi penserò alla Ferrari”

Leggi su oasport

(Di sabato 12 dicembre 2020)conclude in sesta posizione le sue qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020. Lo spagnolo ha stampato un ottimo tempo nella Q3, confermando la bontà di una vettura che ha sospinto il suo compagno di team finoseconda fila. “Sicuramente è positivo vedere che la nostra macchina sia a soli due decimi dpole position, anche se il tempo l’ha fatto segnare Lando Norris e non io – spiega a Sky Sport – Devo essere sincero, tuttavia, non ce lo aspettavamo un risultato simile. Questo fa capire come sia stata imprevedibile questa qualifica, ci darà una bella spinta in vista della gara di domani nella quale voglio a tutti i costi chiudere in bellezza”. Per lo spagnolo questo fine settimana di Yas Marina sancisce anche l’ultima gara prima dello sbarco a ...