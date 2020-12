Edvard Munch | malessere su tela

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 12 dicembre 2020) Uno dei più famosi pittori norvegesi e in generale uno tra i maggiori esponenti della pittura mondiale, tra 1800 e 1900., noto a chiunque per la sua celebre opera “L’urlo“, dipinge gli stati d’animo che vive in un’esistenza sfortunata e angosciata. L’esperienza personale, segnata da momenti difficili e fragilità psicologica, trovano spazio nelle sue tele, pennellata dopo pennellata, nella narrazione dell’angoscia e della malinconia. L’infanzia difficile diLoten, 12 Dicembre 1863, nel gelido inverno Norvegese viene al mondo. Della provincia in cui nasce non porta praticamente niente con sé: quando ha solo un anno, la famiglia si trasferisce a Oslo. Passano pochi anni e quello che è solo un bambino, deve già imparare a conoscere il dolore. ...