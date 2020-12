(Di sabato 12 dicembre 2020) Il match salvezzasi è chiuso con uno scoppiettante 3-3 che ha regalato tante emozioni ma che non ha mosso la classifica delle due squadre, che rimangono al quart’ultimo e penultimo posto.: cosa è successo? Match vibrante già dai primi minuti. Dopo il vantaggio grigiorosso con Strizzolo, i marchegiani si svegliano ribaltando il risultato, con il portiere Volpe che nega loro il 1-3 parando un calcio di rigore che, qualora fosse stato realizzato, avrebbe complicato le cose. Scampato il pericolo, laha pareggiato con Deli. Nella ripresa, gara meno spettacolare fino al 3 a 2 ancora di Deli, ma l’illusione dura pochi minuti perché una disattenzione della difesa regala il 3-3. Un punto che non muove la classifica e ha il sapore di un’occasione persa. Il ...

MoliPietro : Cremonese-Ascoli 3-3: pioggia di goal allo Zini - psb_original : Cremonese-Ascoli, le pagelle: Bajic croce e delizia, Gaetano spento #SerieB - angezarra49 : E' il pomeriggio di Mancuso e Bajic. Il primo, con un poker realizzato in dodici minuti, riporta al successo l'Empo… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie B, Cremonese-Ascoli 3-3: Gaetano sostituito a inizio ripresa: Ser… - sportli26181512 : Cremonese-Ascoli 3-3: Tante reti e un punto a testa. Questo il bilancio finale del 3-3 tra Cremonese e Ascoli. Nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Cremonese Ascoli

Cremonese Ascoli si è chiuso con un pirotecnico 3-3, per un pareggio che non mouove la classifica delle due squadre sempre più giù ...Termina 3-3 Cremonese-Ascoli, match valevole per l'undicesimo turno di Serie B. I padroni di casa si portano in vantaggio al 17' con Strizzolo. Bajic tra ...