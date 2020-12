Collovati: «Non posso dimenticare Paolo, sono Campione del Mondo grazie a lui» (Di sabato 12 dicembre 2020) Fulvio Collovati ha parlato ai microfoni di Sky Sport ricordando Paolo Rossi nel giorno dei suoi funerali Fulvio Collovati ha parlato ai microfoni di Sky Sport ricordando Paolo Rossi nel giorno dei suoi funerali. Le sue parole DOLORE – «Io penso di essere stato il primo quando alle 3 Federica (la moglie) ci ha mandato il messaggio, ufficializzando la notizia. Ci ha scritto “Mi raccomando non dimenticalo”. Ma come facciamo a dimenticarlo? Io gli devo molto perché sono Campione del Mondo grazie a lui». SOLARE – «Parolo era solare, era capace di alzare il Pallone d’oro e il giorno dopo andare a prendere il caffè come una persona normale». Campione – «Paolo mi faceva soffrire perché era rapido. Lo marcavi bene per 70 ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Fulvioha parlato ai microfoni di Sky Sport ricordandoRossi nel giorno dei suoi funerali Fulvioha parlato ai microfoni di Sky Sport ricordandoRossi nel giorno dei suoi funerali. Le sue parole DOLORE – «Io penso di essere stato il primo quando alle 3 Federica (la moglie) ci ha mandato il messaggio, ufficializzando la notizia. Ci ha scritto “Mi raccomando non dimenticalo”. Ma come facciamo a dimenticarlo? Io gli devo molto perchédela lui». SOLARE – «Parolo era solare, era capace di alzare il Pallone d’oro e il giorno dopo andare a prendere il caffè come una persona normale».– «mi faceva soffrire perché era rapido. Lo marcavi bene per 70 ...

mina_gatti : RT @e_girasoli: Non ci si poteva illudere. Probabilmente saremmo usciti dal mondiale, ma nessuno se la sarebbe più presa con... un lampo...… - e_girasoli : Non ci si poteva illudere. Probabilmente saremmo usciti dal mondiale, ma nessuno se la sarebbe più presa con... un… - effe_la : RT @micatwitto: Non mi ricordo mai niente, ma la formazione Zoff, Gentile, Cabrini, Bergomi, Collovati, Scirea, Oriali, Tardelli, Conti, G… - oxopetra : RT @micatwitto: Non mi ricordo mai niente, ma la formazione Zoff, Gentile, Cabrini, Bergomi, Collovati, Scirea, Oriali, Tardelli, Conti, G… - sergiocap71 : La Roma ne prende 3 a Sofia dal Cska. Ma da quanto tempo un'italiana non prendeva così tanti gol cola' ? Forse da… -