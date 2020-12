Calciomercato Inter, a gennaio ‘piazza pulita’: via (almeno) in quattro (Di sabato 12 dicembre 2020) L’Inter fa i conti con l’eliminazione dalla Champions League e pensa alle cessioni: in quattro (almeno) con le valigie pronte Non solo Eriksen: il mercato di gennaio per l’Inter sarà movimentato soprattutto sul fronte cessioni. Se per gli acquisti l’eliminazione in Champions League peserà non poco, anche sulle uscite Marotta e Ausilio avranno molto da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 12 dicembre 2020) L’fa i conti con l’eliminazione dalla Champions League e pensa alle cessioni: in) con le valigie pronte Non solo Eriksen: il mercato diper l’sarà movimentato soprattutto sul fronte cessioni. Se per gli acquisti l’eliminazione in Champions League peserà non poco, anche sulle uscite Marotta e Ausilio avranno molto da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Calciomercato Inter, futuro Eriksen: addio e ritorno, ma senza Conte

Inter, Eriksen sempre al centro delle voci di mercato: il danese potrebbe partire in prestito e tornare a giugno senza che vi sia Conte in panchina ...

Inter, Eriksen sempre al centro delle voci di mercato: il danese potrebbe partire in prestito e tornare a giugno senza che vi sia Conte in panchina ...