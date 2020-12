Alessandro Cattelan, salutato dopo l’addio a X-Factor: fan delusi (Di sabato 12 dicembre 2020) ‘X Factor‘ continua a meravigliare, ma il saluto di Alessandro Cattelan al noto talent show non è piaciuto: fan delusi Alessandro Cattelan, Fonte foto: GettyImagesAmatissimo dal pubblico, molto seguito sui social e in televisione, Alessandro Cattelan ha deciso di dire addio al famosa talent show ‘X-Factor‘ ricevendo un incredibile ed inedito saluto: fan delusi dall’addio. Lo scorso giovedì, il noto conduttore del talent ha dichiarato in diretta tv che sarebbe andato via dalla trasmissione, ovviamente i fan non si aspettavano un addio da parte di Alessandro e sono rimasti senza parole. Ovviamente, dopo l’addio, in molti hanno già ... Leggi su chenews (Di sabato 12 dicembre 2020) ‘X‘ continua a meravigliare, ma il saluto dial noto talent show non è piaciuto: fan, Fonte foto: GettyImagesAmatissimo dal pubblico, molto seguito sui social e in televisione,ha deciso di dire addio al famosa talent show ‘X-‘ ricevendo un incredibile ed inedito saluto: fandal. Lo scorso giovedì, il noto conduttore del talent ha dichiarato in diretta tv che sarebbe andato via dalla trasmissione, ovviamente i fan non si aspettavano un addio da parte die sono rimasti senza parole. Ovviamente,, in molti hanno già ...

