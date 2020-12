Violetta Zironi pubblica il suo nuovo singolo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Da X Factor a Netflix: Violetta Zironi de “L’incredibile storia dell’isola delle rose” pubblica il singolo “I never needeed Christmas” “I never needeed Christmas”. È questo il titolo del prossimo singolo di Violetta Zirioni, la cantante (ex X Factor) che è nel cast del film Netflix “L’incredibile storia dell’isola delle rose”, sulla piattaforma dal 9 dicembre. Il… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Da X Factor a Netflix:de “L’incredibile storia dell’isola delle rose”il“I never needeed Christmas” “I never needeed Christmas”. È questo il titolo del prossimodiZirioni, la cantante (ex X Factor) che è nel cast del film Netflix “L’incredibile storia dell’isola delle rose”, sulla piattaforma dal 9 dicembre. Il… L'articolo Corriere Nazionale.

mattmarzi : @GigiGx @ziomuro Emanuele Dabbono e Tony Maiello arrivarono rispettivamente terzo e quarto a XF1. Jury Magliolo arr… - CatelliRossella : Il nuovo singolo di Violetta Zironi è “I Never Needed Christmas” - 24emilia : Online su Netflix “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose”, il film con la reggiana Violetta Zironi… - Chicomesol : RT @Webl0g: Violetta Zironi canta il singolo natalizio ‘I Never Needed Christmas’ - Webl0g : Violetta Zironi canta il singolo natalizio ‘I Never Needed Christmas’ -

