Ufficiale: Christian Bale sarà Gorr, il villain di Thor: Love and Thunder (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Premio Oscar, che in passato ha fatto suo il ruolo di Bruce Wayne, entra a far parte del Marvel Cinematic Universe. sarà Gorr nel quarto cinecomic della saga di Thor. Leggi su nospoiler (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Premio Oscar, che in passato ha fatto suo il ruolo di Bruce Wayne, entra a far parte del Marvel Cinematic Universe.nel quarto cinecomic della saga di

_diana87 : Cominciamo da questa notiziona, finalmente ufficiale: Christian Bale sarà in #ThorLoveAndThunder nel ruolo del vill… - Giuseppe_Pas7 : RT @Inter: ?? | ANNUNCIO L'eleganza di Milano incontra la tua classe. ?? - mr9_88 : RT @Inter: ?? | ANNUNCIO L'eleganza di Milano incontra la tua classe. ?? - Nd_Nerazzurra98 : Non so se si tratta di un account ufficiale o di un fan, ma sono sicuro che lo direbbe, grazie per tutto Christian. - totofaz : @massimo_macs @FrancescaCphoto @deliux9 @BILI86563174 @Pupi8188 @Lorenza791 @dydsix La pagina ufficiale di Christia… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Christian Reali, Christian di Danimarca positivo al Covid 19 Vanity Fair Italia Napoli, UFFICIALE: ecco l’esito dei nuovi tamponi, Gattuso sorride

Napoli, il club azzurro rende ufficiale l'esito dei nuovi tamponi per il coronavirus: buone notizie per Gattuso ...

Thor: Love and Thunder, Christian Bale sarà Gorr il Macellatore di Dei

Marvel Studios ha confermato ufficialmente il coinvolgimento di Christian Bale in Thor: Love and Thunder nei panni di Gorr il Macellatore ...

Napoli, il club azzurro rende ufficiale l'esito dei nuovi tamponi per il coronavirus: buone notizie per Gattuso ...Marvel Studios ha confermato ufficialmente il coinvolgimento di Christian Bale in Thor: Love and Thunder nei panni di Gorr il Macellatore ...