Uccise la badante della madre, in manette un 51ennne (Di venerdì 11 dicembre 2020) di Pina Ferro E' arrivata ad una svolta l'indagine sulla morte di Snejana Bunaclea, una badante moldava di 43 anni, trovata lo scorso 5 marzo priva di vita all'interno di una vasca da bagno nell'abitazione ad Altavilla Silentina. In un primo momento si era ipotizzato che la signora fosse deceduta a causa di un malore. Le successive indagini hanno fatto emergere elementi che hanno fatto supporre agli investigatori di non trovarsi di fronte ad una morte naturale. A conclusione dell'attività investigativa, i carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, agli ordini del colonnello Gianluca Trombetti, e della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli, hanno tratto in arresto, il 51enne Gerardo Cappetta, ritenuto il responsabile.

