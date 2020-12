Travaglio senza vergogna: vietato criticare Conte, guai a chi lo fa. E se la prende con l’Innominato (Di venerdì 11 dicembre 2020) Travaglio sconcertante. Secondo lui è “irresponsabile” chi osa criticare il premier. Le “persone normali” – dice- non criticano, non danno ultimatum, non fanno domande, soprattutto quando c’è Giuseppe Conte al governo. Sconcerta il suo giudizio, ospite di Lilli Gruber ad Otto e mezzo, sul dibattito parlamentare infuocato di questi giorni su Mes e Recovery Fund. Alla domanda della conduttrice sul ruolo giocato da Matteo Renzi , infatti non risponde, parla d’altro, si stizzisce. E, spiace dirlo, si fa velo con i decessi da Covid. vietato parlare di politica, di cosucce secondarie, secondo il direttore del Fatto: troppi morti nell’ultimo bollettino. Quindi, silenzio. Travaglio, Renzi e l’Innominato Travaglio se la canta e se la suona. “Parto dalla realtà – ascoltiamo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 dicembre 2020)sconcertante. Secondo lui è “irresponsabile” chi osail premier. Le “persone normali” – dice- non criticano, non danno ultimatum, non fanno domande, soprattutto quando c’è Giuseppeal governo. Sconcerta il suo giudizio, ospite di Lilli Gruber ad Otto e mezzo, sul dibattito parlamentare infuocato di questi giorni su Mes e Recovery Fund. Alla domanda della conduttrice sul ruolo giocato da Matteo Renzi , infatti non risponde, parla d’altro, si stizzisce. E, spiace dirlo, si fa velo con i decessi da Covid.parlare di politica, di cosucce secondarie, secondo il direttore del Fatto: troppi morti nell’ultimo bollettino. Quindi, silenzio., Renzi ese la canta e se la suona. “Parto dalla realtà – ascoltiamo ...

“Oggi si sono registrati quasi 900 morti per covid. In questa situazione credo che le persone normali, quando vedono il discorso di Angela Merkel e la compostezza della maggioranza e dell’opposizione ...

