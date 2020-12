Timothée Chalamet è la prova definitiva che il cappello da pescatore non è una moda passeggera (Di venerdì 11 dicembre 2020) . Chiunque abbia la fortuna di avere una capigliatura folta e riccia, come quella dell'attore ventiquattrenne, sa bene che a volte quei riccioli naturali possono essere difficili da controllare e non sia assolutamente facile dargli in poco tempo la forma desiderata. La soluzione a cui Chalamet ricorre spesso per coprire la massa disordinata dei suoi capelli è infilarsi un bel copricapo: il mese scorso ha sfoggiato un berretto della Elara Pictures e prima ancora è stato avvistato con un cappellino da tifoso del Chelsea FC. Ora è andato oltre e per contenere la sua indomita chioma ha optato per un imponente cappello da pescatore, abbinato a una maglietta a stampa Frank Ocean, pantaloncini larghi e un paio di sneaker alte con i lacci. L'umile cappellino da pescatore che negli anni Ottanta è diventato popolare grazie a LL ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 11 dicembre 2020) . Chiunque abbia la fortuna di avere una capigliatura folta e riccia, come quella dell'attore ventiquattrenne, sa bene che a volte quei riccioli naturali possono essere difficili da controllare e non sia assolutamente facile dargli in poco tempo la forma desiderata. La soluzione a cuiricorre spesso per coprire la massa disordinata dei suoi capelli è infilarsi un bel copricapo: il mese scorso ha sfoggiato un berretto della Elara Pictures e prima ancora è stato avvistato con un cappellino da tifoso del Chelsea FC. Ora è andato oltre e per contenere la sua indomita chioma ha optato per un imponenteda, abbinato a una maglietta a stampa Frank Ocean, pantaloncini larghi e un paio di sneaker alte con i lacci. L'umile cappellino dache negli anni Ottanta è diventato popolare grazie a LL ...

icaruswallsz : CURRENTLY WAITING per nuove foto di pete davidson e timothee chalamet - Mattiathegoat : @remembergoddes @m4tchaIatte Timothee chalamet non è neanche bello... cioè sì non è brutto ma ha un'estetica noiosa - mag_nily : Ora andrò a letto e spero di sognare la scopata che non avrò mai con Timothée Chalamet - capvtino : oscillo costantemente tra il volermi rasare a zero e il farmi crescere i capelli alla timothee chalamet - stoogazzo : voglio shiftare in un mondo dove timothèe chalamet e harry styles sono migliori amici -