Shadow in the Cloud: Chloe Moretz combatte gremlins dell'aria nel trailer (Di venerdì 11 dicembre 2020) Chloe Moretz è una pilota della Seconda Guerra Mondiale alle prese con una missione impossibile e con un gremlin dell'aria nel trailer di Shadow in the Cloud. Chloe Moretz è una pilota di aerei della Seconda Guerra Mondiale alle prese con gremlins volanti nel trailer del curioso Shadow in the Cloud, action fantasy diretto da Roseanne Liang. Preceduto da un teaser altrettanto curioso (che trovate più sotto), Shadow in the Cloud è un film di genere ibrido che porta la firma controversa dello sceneggiatore Max Landis. Chloe Moretz interpreta l'Ufficiale ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 dicembre 2020)è una pilotaa Seconda Guerra Mondiale alle prese con una missione impossibile e con un gremlinneldiin theè una pilota di aereia Seconda Guerra Mondiale alle prese convolanti neldel curiosoin the, action fantasy diretto da Roseanne Liang. Preceduto da un teaser altrettanto curioso (che trovate più sotto),in theè un film di genere ibrido che porta la firma controversao sceneggiatore Max Landis.interpreta l'Ufficiale ...

Fantascienzacom : I gremlin tornano a infestare gli aerei! - klub99it : Vi mostriamo il #trailer di #shadowinthecloud: film che trae ispirazione da un racconto contenuto nel film… - pondgitsune : The Wheel of Time non hanno ancora finito di girarla e molto probabilmente uscirà tra un'anno, ma nonostante tutto… - ddariozzo : stavo ripensando ai The Last Shadow Puppets e al loro album d’esordio, che tempi ?? - Grunf1966 : #ChloëGraceMoretz torna con un film d'azione #horror sopra le righe e un po' grottesco: ecco il trailer di… -

Ultime Notizie dalla rete : Shadow the Shadow in the Cloud, il trailer originale del film [HD] MYmovies.it Evil West: Il nuovo gioco dagli autori di Shadow Warrior

In occasione dei Game Awards 2020, Flying Wild Hog (autori della serie Shadow Warrior) e Focus Home Interactive annunciano Evil West, il cui Trailer è ...

F.I.S.T. Forged in Shadow Torch confermato per PS5, esce nella primavera del 2021

Durante i The Game Awards 2020, Bilibili e TiGames hanno mostrato un nuovo trailer del loro metroidvania dieselpunk F.I.S.T: Forged in Shadow Torch. Questo nuovo filmato, visibile in calce alla notizi ...

In occasione dei Game Awards 2020, Flying Wild Hog (autori della serie Shadow Warrior) e Focus Home Interactive annunciano Evil West, il cui Trailer è ...Durante i The Game Awards 2020, Bilibili e TiGames hanno mostrato un nuovo trailer del loro metroidvania dieselpunk F.I.S.T: Forged in Shadow Torch. Questo nuovo filmato, visibile in calce alla notizi ...