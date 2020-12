Salvini chiede confronto alla Azzolina sulle scuole (Di venerdì 11 dicembre 2020) Salvini chiede un confronto a Lucia Azzolina sulla riapertura delle scuole a gennaio. Per Matteo Salvini sarebbe ancora troppo presto, e la riapertura delle scuole, alla luce anche dell’ondata di influenza ordinaria che solitamente ha inizio proprio in quel periodo, creerebbe disordini. Osserva Salvini: “Vorrei avere un incontro con la Azzolina, che non sono mai riuscito ad avere. chiederemo ancora un confronto serio sulla scuola. Nel decreto c’è scritto che il 7 gennaio si riapre ma se si riapre nelle stesse condizioni di ottobre e novembre si ha lo stesso disastro”. E ha poi aggiunto: “se nel frattempo non si aumenta il trasporto pubblico, se non si diminuiscono i bimbi per ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 11 dicembre 2020)una Luciasulla riapertura dellea gennaio. Per Matteosarebbe ancora troppo presto, e la riapertura delleluce anche dell’ondata di influenza ordinaria che solitamente ha inizio proprio in quel periodo, creerebbe disordini. Osserva: “Vorrei avere un incontro con la, che non sono mai riuscito ad avere.remo ancora unserio sulla scuola. Nel decreto c’è scritto che il 7 gennaio si riapre ma se si riapre nelle stesse condizioni di ottobre e novembre si ha lo stesso disastro”. E ha poi aggiunto: “se nel frattempo non si aumenta il trasporto pubblico, se non si diminuiscono i bimbi per ...

