"Quasi 900 morti". La vergogna più infima di Travaglio: in quali abissi si spinge per sfregiare Renzi e difendere Conte | Video (Di venerdì 11 dicembre 2020) In aula, nel suo infuocato intervento contro Giuseppe Conte, Matteo Renzi aveva detto chiaro e tondo che, a suo giudizio, si deve fare politica anche in un momento come questo. "Anzi soprattutto", aveva puntualizzando immaginando le critiche di chi - come Marco Travaglio, per esempio - sarebbe scattato di fronte a una sostanziale minaccia di aprire una crisi di governo. E - toh che caso - ecco che proprio Travaglio è "scattato" contro Renzi, direttamente dal salottino di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, nella puntata in onda su La7. E il direttore del Fatto Quotidiano attacca il leader di Italia Viva nel modo più bieco: facendo leva sul numero dei morti dell'ultimo bollettino. "Parto dalla realtà, oggi ci sono stati Quasi 900 morti. Il dibattito di ieri è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) In aula, nel suo infuocato intervento contro Giuseppe, Matteoaveva detto chiaro e tondo che, a suo giudizio, si deve fare politica anche in un momento come questo. "Anzi soprattutto", aveva puntualizzando immaginando le critiche di chi - come Marco, per esempio - sarebbe scattato di fronte a una sostanziale minaccia di aprire una crisi di governo. E - toh che caso - ecco che proprioè "scattato" contro, direttamente dal salottino di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, nella puntata in onda su La7. E il direttore del Fatto Quotidiano attacca il leader di Italia Viva nel modo più bieco: facendo leva sul numero deidell'ultimo bollettino. "Parto dalla realtà, oggi ci sono stati900. Il dibattito di ieri è ...

fattoquotidiano : Governo, Travaglio su La7: “Con quasi 900 morti, dibattito sulla riforma Mes era surreale. L’Innominabile è un irre… - La7tv : #ottoemezzo Durissimo attacco di @marcotravaglio a Matteo #Renzi: 'Parto dalla realtà, oggi quasi 900 morti. Il dib… - Tg3web : La pandemia, i numeri dei contagi tornano a salire, sono quasi 17.000. Il Veneto in testa per nuovi casi. Ma a preo… - super_indignata : RT @goshenavenue: @meb Quasi 900 morti in un giorno. Qui in Germania con la metà dei morti si parla di chiusure totali mentre la Merkel si… - folucar : RT @Azzurra6671: Papà, vittima collaterale del Covid. Niente posto in ospedale. Il medico arrivato dopo 4 mesi, il giorno prima che morisse… -

Ultime Notizie dalla rete : Quasi 900 Governo, Travaglio su La7: “Con quasi 900 morti, dibattito sulla riforma Mes era surreale Il Fatto Quotidiano Covid, perché in Italia si muore più che in ogni altro posto al mondo?

L’Italia ha un tasso di letalità attualmente del 3,5%, secondo al mondo solo a Messico ed Iran e a pari merito con la Gran Bretagna. Gli Stati Uniti sono il paese con più morti al mondo: oltre 283mila ...

Coronavirus, Roma si assesta sotto i 900 nuovi contagi: nel Lazio valore RT in calo

Meno pressione nei posti letto Covid e nelle terapie intensive. L'assessore alla sanità: "Il rigore paga ma non abbassare la guardia" ...

L’Italia ha un tasso di letalità attualmente del 3,5%, secondo al mondo solo a Messico ed Iran e a pari merito con la Gran Bretagna. Gli Stati Uniti sono il paese con più morti al mondo: oltre 283mila ...Meno pressione nei posti letto Covid e nelle terapie intensive. L'assessore alla sanità: "Il rigore paga ma non abbassare la guardia" ...