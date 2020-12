Prove libere F1 GP Abu Dhabi 2020 oggi in tv: orario e come vederle in streaming (Di venerdì 11 dicembre 2020) Comincia l’ultimo weekend di gara della stagione 2020 di Formula 1. Quest’oggi, venerdì 11 dicembre, al Yas Marina Circuit prenderà il via il fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi. Team e piloti in pista alle ore 10:00 italiane con le Prove libere 1, poi l’attività riprenderà nel pomeriggio italiano alle ore 14:00 quando ad Abu Dhabi sarà già sera. Le Prove libere del GP di Abu Dhabi verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv accessibili agli abbonati al pacchetto sport. GP ABU Dhabi – Venerdì 11 dicembre (DIRETTA SKY SPORT UNO e SKY SPORT F1) Ore 10:00, Prove libere 1 Ore ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 dicembre 2020) Comincia l’ultimo weekend di gara della stagionedi Formula 1. Quest’, venerdì 11 dicembre, al Yas Marina Circuit prenderà il via il fine settimana del Gran Premio di Abu. Team e piloti in pista alle ore 10:00 italiane con le1, poi l’attività riprenderà nel pomeriggio italiano alle ore 14:00 quando ad Abusarà già sera. Ledel GP di Abuverranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili inattraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv accessibili agli abbonati al pacchetto sport. GP ABU– Venerdì 11 dicembre (DIRETTA SKY SPORT UNO e SKY SPORT F1) Ore 10:00,1 Ore ...

