Paolo Rossi, il ricordo di Stroppa: "Lo incrociai al Milan, la sua semplicità disarmante"

La prematura scomparsa di Paolo Rossi ha lasciato una grande tristezza dentro gli appassionati di calcio e non solo. Il centravanti azzurro, vera icona del calcio italiano, progressivamente salito alla ribalta per aver trascinato l'Italia alla sorprendente vittoria ai Mondiali di Spagna '82 si è sempre contraddistinto fuori dal campo per il grande garbo e la straordinaria semplicità.

Tra i tantissimi messaggi di cordoglio per la precoce scomparsa si è aggiunto nelle ultime ore anche quello di Giovanni Stroppa, attuale allenatore del Crotone. Nel corso della conferenza stampa odierna, in vista del delicatissimo match di sabato alle ore 15 che vedrà la compagine calabrese opposta allo Spezia, ha ...

