Natale in città con Dolly Parton: la cantante ha salvato una bambina durante le riprese

Dolly Parton ha salvato una sua giovane co-star sul set di Natale in città, nuovo musical natalizio targato Netflix. I miracoli di Natale accadono davvero, anche sul set di Natale in città con Dolly Parton dove l'attrice e cantante ha salvato una sua giovanissima co-star che stava per essere investita da un'automobile. Talia Hill, 9 anni, che interpreta la più giovane di tre fratelli nel film, ha raccontato a Inside Edition che durante le riprese si era allontanata dal set del musical Natale in città con Dolly Parton per prendere una cioccolata calda. Tornando indietro stava per essere investita da un'automobile, ma Dolly Parton è intervenuta salvandola.

