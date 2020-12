Lewis Hamilton, l’outfit stupisce: vestito particolare nel paddock (Di venerdì 11 dicembre 2020) Lewis Hamilton torna a correre dopo la positività al Coronavirus. Il suo rientro nel paddock della Mercedes desta la curiosità di tutti: il motivo è il suo stravagante abbigliamento. Un outfit molto particolare (websource)Lewis Hamilton è tornato. Il super campione di Formula 1 è pronto a tornare alla guida della sua Mercedes dopo essere guarito dal Coronavirus. Il pilota ha saltato il Gran Premio di Sakhir: non era mai accaduto nella sua brillante carriera. Da quando l’inglese corre in Formula 1, era il 2007, non aveva mai saltato un Gram Premio. Ma ora è pronto a tornare per la passerella finale. Di tale si tratta, visto che Hamilton ha già in tasca questo campionato del mondo. Ma il concetto di passerella si estende anche al termine più stretto: perché il ritorno ... Leggi su instanews (Di venerdì 11 dicembre 2020)torna a correre dopo la positività al Coronavirus. Il suo rientro neldella Mercedes desta la curiosità di tutti: il motivo è il suo stravagante abbigliamento. Un outfit molto(websource)è tornato. Il super campione di Formula 1 è pronto a tornare alla guida della sua Mercedes dopo essere guarito dal Coronavirus. Il pilota ha saltato il Gran Premio di Sakhir: non era mai accaduto nella sua brillante carriera. Da quando l’inglese corre in Formula 1, era il 2007, non aveva mai saltato un Gram Premio. Ma ora è pronto a tornare per la passerella finale. Di tale si tratta, visto cheha già in tasca questo campionato del mondo. Ma il concetto di passerella si estende anche al termine più stretto: perché il ritorno ...

itscatiii : SI PARLA TROPPO POCO DELL’OUTIFT DI LEWIS HAMILTON - zazoomblog : Lewis Hamilton rientro al paddock da vera star (soprattutto per labito) - #Lewis #Hamilton #rientro #paddock - Marlinaayu : RT @devrijwis: Giusto ricordare che è il mondo di Lewis Hamilton - dinoadduci : Lewis Hamilton, rientro al paddock da vera star (soprattutto per l’abito) - Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: Lewis Hamilton, rientro al paddock da vera star (soprattutto per l’abito) -